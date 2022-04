Ampliamento di Malpensa: il secco no dei Comuni del milanese

Sono pronti a chiedere il prossimo 11 aprile 2022 lo stop al progetto di espansione a sud di Malpensa i sindaci dei Comuni di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello.

Si incontreranno il prossimo lunedì i sindaci dell'alto milanese e Regione Lombardia per discutere del progetto di espansione di Malpensa entro il 2035. Un momento di confronto dove i sindaci diranno la loro chiedendo uno stop all'espansione verso sud del progetto.

"E’ notizia di queste ore che a breve riceveremo la convocazione ufficiale per lunedì 11 aprile al fine di incontrare Regione Lombardia e Sea sul Masterplan di Malpensa 2035, attualmente all’esame della Commissione Ministeriale per l’espressione di parere - hanno affermato in modo unanime i sindaci dei comuni di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello - Ricordiamo che sui Comuni di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello insistono tutte le rotte in atterraggio verso l’aeroporto e in particolare di notte anche i decolli del cargo. L’impatto sui nostri Comuni pertanto non è di secondo piano.