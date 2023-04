Ampliamento del cimitero: progetto da 860mila euro

Prosegue il percorso amministrativo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Arluno.

Ampliamento cimitero: il tema nel prossimo Consiglio comunale

Il tema è infatti pronto a tornare sui banchi del Consiglio comunale di mercoledì 26 aprile 2023 a seguito dell’avvio delle procedure di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale; cioè il documento che regola l’evoluzione della domanda di sepolture sul territorio arlunese.

Sul tavolo, questa volta, l’apposita modifica del piano triennale delle opere pubbliche. Un intervento necessario, ha spiegato il sindaco Moreno Agolli, considerato "l’arrivo del progetto definitivo di ampliamento. Si tratta di un lavoro importante, perché porterà alla costruzione di un fabbricato dove verrano posizionati 120 nuovi loculi e altri due per 350 nuove cellette ossario".

Il progetto

Oltre a questo, e alla contestuale riduzione della fascia di rispetto attorno al cimitero, saranno inoltre previsti appositi percorsi carrabili, vialetti pedonali e un nuovo muro di recinzione. In previsione anche una nuova strada che correrà parallela alla futura espansione, al fine di consentire ai veicoli il raggiungimento dei luoghi di sepoltura. Sarà lasciata invece a giardino la rimanente area del lotto di ampliamento, destinata alla piantumazione di essenze arboree.

Ha continuato il primo cittadino:

"Da tempo il nostro cimitero aveva bisogno di un ingrandimento. Il quadro economico di tale intervento, che non abbiamo approvato nello scorso Consiglio comunale di fine marzo proprio perché non avevamo ancora in mano il progetto, ammonta a circa 860mila euro. Abbiamo fissato la delibera nel prossimo Consiglio del 26 aprile in modo che l’ufficio preposto possa già bandire la gara per i lavori veri e propri".

I lavori

Lavori che stando all’Amministrazione comunale dureranno almeno "un po’ di mesi" e che, come aveva già anticipato lo scorso novembre l’assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture Pietro Tiberti, interesseranno il cosiddetto "primo stralcio del cimitero, situato nella parte sud ovest, lungo il lato occidentale" che dà su via delle Querce.

L’imminente discussione in Consiglio rientra peraltro in quella modularità progettuale che è tipica proprio del piano triennale delle opere pubbliche. A sottolinearlo e lo stesso Agolli, specificando al tempo stesso che, in ogni caso, "gli interventi che un’Amministrazione ha in mente di fare non possono essere inseriti nel piano (e quindi di conseguenza finanziati) finché non si ha un progetto in mano È per questo motivo che l’amplimento del cimitero, che avevamo già in mente di fare, non è stato inserito tra i progetti fin quando non abbiamo pianificato ufficialmente la programmazione dell’intervento".