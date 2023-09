Amministrazione e volontari insieme per pulire la città di Arese.

Oggi, lunedì 4 settembre, gli operai del Comune di Arese hanno provveduto a pulire le caditoie in largo Ungaretti.

Un lavoro che l'Amministrazione aresina sta provvedendo a fare in diversi punti della città, a cui si aggiunge quanto fatto dai volontari, per liberare il tutto da impedimenti che causano allagamenti e un deflusso irregolare dell’acqua durante le piogge.

Negli scorsi giorni infatti, dopo il forte vento e le abbondanti piogge, tanti tombini si sono occlusi non permettono all'acqua di defluire. In previsione di altri il Gruppo Ambientalisti Volontari di Arese ne ha puliti un po'. Hanno anche spostato rami, ramazzato la ciclabile e pulito la pista di pattinaggio di via dei Platani e parte dei vialetti del parco della Roggia.

"Come dico sempre non esistono sindaci e assessori con la bacchetta magica - ha commentato il sindaco Luca Nuvoli - Piano piano cerchiamo di rispondere e risolvere le diverse problematiche che ci segnalate o che vediamo e sappiamo noi per primi".