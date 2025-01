Amici On the Rhoad al servizio dei gatti randagi del rhodense

L’associazione animalista «Amici On the Rhoad» di Rho scende in campo a favore dei randagi.

460 chilogrammi di cibo donati a diversi tutori delle colonie feline

Nella mattinata di domenica i volontari dell’associazione hanno distribuito 460 chilogrammi di cibo a diversi tutori delle colonie feline. «Nello specifico - spiegano i responsabili dell’associazione - sono stati consegnati 308,850 chilogrammi di Umido e 127,740 chilogrammi di Secco, per un totale di 436,590 chilogrammi dl cibo distribuito a 26 colonie feline di Rho per un totale di 187 gatti.

Distribuiti ulteriori 23 chili a 2 colonie feline extra territoriali che contano un totale di 60 gatti

Inoltre sono stati distribuiti ulteriori 23 chili a 2 colonie feline extra territoriali che contano un totale di 60 gatti. Vogliamo ringraziare come sempre tutti i volontari che dedicano diverse ore del proprio tempo per aiutare gli altri - concludono i volontari dell’associazione animalista - e lanciare nuovamente l’appello a istituzioni e cittadini di Aiutarci a far sterilizzare i gatti visto che la situazione è stata ignorata per anni ed è preoccupante »