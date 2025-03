Amianto nelle vecchie scuole: ripresi i lavori di abbattimento

Sono ripresi i lavori di abbattimento delle due vecchie scuole di Inveruno.

Ripresi i lavori di demolizione delle vecchie scuole di Inveruno

Una clausola per ritenere concluso il progetto di costruzione del nuovo polo scolastico è la demolizione degli edifici della vecchia scuola elementare di via Veneto e delle medie di via Palestro.

I lavori avevano subito uno stop a causa delle analisi ambientali effettuate nei plessi, al fine di verificare con certezza la presenza di amianto. I risultati hanno dato esito positivo con rinvenimento di amianto nell’impasto del materiale che attornia le finestre dei due atri delle ex elementari e sul tetto della ex bidelleria sempre delle elementari. Nelle vecchie medie l’amianto è stato trovato sotto il pavimento di linoleum, nella colla per il fissaggio dello stesso.

L'Ats ha approvato il piano per lo smaltimento dell'amianto

Il settore competente di Ats ha approvato il piano per la lavorazione e lo smaltimento dell’amianto rinvenuto e ha autorizzato l’azienda incaricata a procedere con i lavori. Sono quindi in corso le lavorazioni per il recupero di questo materiale pericoloso con tutte le dovute attenzioni, materiale che sarà poi regolarmente smaltito in luoghi idonei e autorizzati.

"I nostri ragazzi non sono stati esposti ad alcune pericolo"

La vicesindaca Sara Bettinelli ha commentato:

«Voglio precisare che negli anni in cui i nostri ragazzi hanno frequentato queste scuole, nessuno è stato esposto a pericolo. Le fibre di amianto diventano pericolose solo quando sono volatili e si diffondono nell’aria. Le lavorazioni prevedono lo smaltimento di questo materiale e poi ci sarà l’abbattimento di tutti gli edifici presenti in via Palestro e via Veneto».

Al posto delle scuole case per giovani coppie e una palestra

L’area delle vecchie elementari ha una superficie di 6mila metri quadrati con destinazione residenziale nel Pgt, e la Giunta ipotizza di edificare immobili destinati a giovani coppie a prezzi calmierati. Il terreno delle ex scuole medie ha una superficie di 14mila metri quadrati con destinazione verde pubblico/sport. Per il suo utilizzo futuro si pensa alla costruzione di una palestra così da garantire maggiori spazi alle associazioni sportive del paese.