Si riapre nuovamente la discussione sulla vicenda della presenza di amianto alla scuola Lorenzini di Pontevecchio di Magenta. A tornare sull'argomento è stato il gruppo del Pd che ha incalzato l'Amministrazione comunale chiedendo aggiornamento sulle tempistiche dei lavori.

Amianto nelle piastrelle delle elementari, il Pd chiede tempi certi per i lavori

Il gruppo dem ha spiegato che al momento i lavori nelle aule della scuola, che risulta chiusa dallo scorso mese di marzo quando erano state riscontrate delle tracce di eternith con il conseguente spostamento degli alunni in altre strutture scolastiche della città, non sono ancora partiti, per questo motivo il gruppo del Pd sarà presente nella mattinata di domani, mercoledì 14 giugno proprio fuori dalla Lorenzini in segno di protesta.

"Vogliamo portare la nostra presenza accanto alle famiglie degli alunni di Pontevecchio che in questi giorni, a scuola finita, vivono con preoccupazione per le sorti del plesso scolastico della frazione. Durante la conferenza stampa del 21 marzo 2023, il Sindaco Luca Del Gobbo aveva rassicurato la cittadinanza che i lavori per la sostituzione delle piastrelle con tracce di amianto sarebbero partiti al più presto, garantendo la riapertura in sicurezza della scuola "dal primo di settembre". Una chiusura precauzionale che trovava, a queste condizioni, l'ok di tutte le parti coinvolte. Infatti il sindaco affermava che chiudendo subito si avrebbe avuto "la sicurezza di poter intervenire sulla scuola da subito. Ad oggi non abbiamo assistito a nessun lavoro all’interno nella scuola e non vediamo neppure un cartello di cantiere, e tantomeno alcuna informazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale nonostante diversi solleciti".

Le riflessioni dei Dem

Il Pd ha poi spiegato come un'eventuale mancata riapertura a settembre potrebbe gravare ulteriormente non solo dal punto di vista logistico, ma anche da quello economico