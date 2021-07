Amianto nei cimiteri: via alla rimozione grazie ai 90mila euro della Regione

Amianto nei cimiteri: Parabiago si aggiudica 90mila euro a fondo perso per rimuoverlo.

Regione Lombardia ha reso pubblica la graduatoria dei comuni che otterranno il finanziamento a fondo perso per la rimozione dell’amianto e i relativi lavori di ripristino su edifici pubblici. L’Amministrazione comunale parabiaghese, da tempo, si è data l’obiettivo di arrivare ad essere un comune "amianto free" per quanto riguarda le proprietà pubbliche e con questo ulteriore intervento, a costo zero per la collettività, perseguirà nel suo intento. Parabiago non solo è stato ammesso al finanziamento, ma si è posizionato al 16esimo posto in graduatoria su 92 comuni partecipanti al bando regionale "per l’assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione", vedendosi riconoscere l’intero importo richiesto di 90mila euro per gli interventi da effettuare nei cimiteri di Villastanza e San Lorenzo.

"Questa operazione ci permette di perseguire l’obiettivo amianto free per gli edifici pubblici"

"Il finanziamento ottenuto copre i costi comunali al 100% - dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti - Questo significa poter rimuovere l’amianto dalle tettoie dei due cimiteri cittadini, ma soprattutto ci permette di intervenire con lavori di rifacimento senza attingere dalle casse comunali. Questa operazione ci permette di perseguire l’obiettivo Parabiago amianto free, almeno per quanto riguarda gli edifici pubblici. Una volta completati questi interventi mancherà, infatti, solamente la tettoia al campo sportivo Rancilio".

"Grazie agli uffici che quando si tratta di partecipare a bandi così sono sempre all’altezza"

"Siamo lieti che Regione Lombardia stia investendo in questa direzione - afferma il sindaco Raffaele Cucchi - Dimostra responsabilità e sa mettersi dalla parte del territorio, perché alcune azioni importanti di salvaguardia della salute pubblica e ambientale, divengono possibili solo con interventi di questo tipo. Un ringraziamento agli uffici che quando si tratta di partecipare a bandi così, sono sempre all’altezza di progetti che vengono finanziati".