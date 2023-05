Amga Legnano, si è dimesso il presidente Alessandro Gregotti

Alessandro Gregotti, presidente e amministratore delegato di Amga Legnano spa, si è dimesso.

Passo indietro del presidente e ad di Amga dopo meno di un anno

Il manager milanese, che era a capo del consiglio di amministrazione della società partecipata dal 29 giugno 2022 e ricopriva la carica di ad dal 6 luglio dello scorso anno, ha rassegnato le proprie formali dimissioni da entrambe le cariche lunedì 22 maggio 2023, con decorrenza dal prossimo 11 giugno.

La società partecipata è già alla ricerca del suo successore

In una nota diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, Amga specifica che:

"La formalizzazione segue alcune interlocuzioni che, già avvenute per le vie brevi, hanno consentito l’immediato avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del suo successore".

La scelta "per motivi personali" e il "grazie" per il lavoro svolto

La scelta sarebbe dettata da motivi personali, come sottolinea la spa di via per Busto Arsizio nel medesimo comunicato:

"Al dottor Gregotti, che ha assunto tale decisione per motivi personali e che, il 2 maggio scorso aveva presentato all’Assemblea dei soci il progetto di bilancio ottenendone l’approvazione, Amga porge un sincero ringraziamento per l’operato svolto e augura ogni bene per la prosecuzione della sua carriera lavorativa".

Il nuovo presidente sarà nominato dall'assemblea dei soci il 12 giugno

L’assemblea dei soci, fissata per lunedì 12 giugno, provvederà a nominare il presidente e a dare indicazioni in ordine alla nomina dell’amministratore delegato.