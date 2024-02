Ambulatorio trasferito a Cuggiono

Guasto all'ambulatorio di piazza della Filanda di Buscate, l'Asst annuncia il trasferimento temporaneo a Cuggiono.

Guasto all'ambulatorio

Da venerdì, 2 febbraio, a causa di un guasto tecnico improvviso, l'Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Buscate P.za della Filanda è momentaneamente trasferito presso la Casa di Comunità di Cuggiono in via Badi 4, in ospedale. . Gli orari di apertura rimarranno invariati:

Lun -Ven dalle 20.00 alle 24.00

Sab - Dom Festivi dalle 09.00 alle 21.00

Prefestivi infrasettimanali dalle 10.00 alle 21.00