Asst Rhodense comunica gli orari dell'Ambulatorio medico temporaneo allestito anche per giugno nei locali della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) all'Ospedale di Passirana in via Settembrini 1.

Ambulatorio per chi è senza medico a Rho: gli orari di apertura

L'Amministrazione comunale di Rho rilancia la comunicazione di Asst Rhodense perché possa raggiungere la maggior parte delle persone interessate.

I pazienti potranno rivolgersi ai medici presenti in ambulatorio anche senza prenotazione. In allegato gli orari in cui troveranno professionisti disponibili per visite e richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici.