Ambulatorio medico a Passirana, gli orari da lunedì a venerdi

Ambulatorio medico temporaneo di Passirana, ecco gli orari di settembre.

Pazienti senza medico

Per i cittadini dell'ambito rhodense rimasti loro malgrado privi di un medico di base, all'ospedale di Passirana è attivo ormai da mesi il servizio di ambulatorio temporaneo con dottori a disposizione dei pazienti. I pazienti potranno rivolgersi ai medici presenti in ambulatorio anche senza prenotazione, disponibili per visite e richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici.

Ambulatorio Passirana, gli orari

Per quanto riguarda Passirana, all'ospedale di via Settembrini 1, sono stati resi noti gli orari di apertura dell'ambulatorio per il mese di settembre. Per la prossima settimana, ecco gli orari:

Lunedì 2 settembre dalle ore 17,30 alle 20; martedì 3, dalle 8 alle 12; mercoledì 4, dalle 15 alle 20, giovedì 5 settembre, dalle ore 8 alle 12; venerdì 6, dalle 17 alle 20.