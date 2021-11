Abbiategrasso

Il sindaco Cesare Nai: "Eccellente collaborazione e riuscita di un progetto innovativo”

Successo oltre ogni legittima attesa per il servizio di raccolta rifiuti grazie al nuovo punto itinerante di Amaga: dal 2 ottobre al 17 novembre scorsi sono stati raccolti ad Abbiategrasso ben 6.824 kg di rifiuti e 52 tra lampade al neon e lampadine.

Amaga: 6.800 chili di rifiuti raccolti dal punto itinerante

L’Ecopunto è attivo il mercoledì e il sabato e il servizio nasce da un presupposto essenziale: garantire al cittadino un luogo di conferimento prossimo alla sua residenza accorciando così i tempi e inutili attese. Il territorio cittadino, infatti, è stato mappato e successivamente suddiviso con la creazione di 8 postazioni dove a turno, il mercoledì e il sabato, ve ne sono garantite sempre 2 alla volta, la popolazione si può recare, sfruttando la possibilità d’integrare il conferimento del verde con quello di altre tipologie di rifiuti.

Le parole del presidente di Amaga, Piero Bonasegale

“Un servizio realmente pensato per le esigenze dei cittadini, secondo una logica di prossimità e che ribadisce una volta di più come Amaga, la public utility di Abbiategrasso, adempia pienamente nel quotidiano alla sua missione che risulta essere appunto quella di vicinanza all’utenza”.

Le parole del direttore generale Elio Carini

“Si tratta di un servizio innovativo che sta riscontrando i favori della popolazione, come dimostrano le statistiche con 201 prenotazioni registrate fino allo scorso 17 novembre: un segnale evidente di maturità dei cittadini e di coscienza civica”.

La soddisfazione del sindaco Cesare Nai

“Il Comune di Abbiategrasso ha colto subito positivamente la proposta di Amaga e si è prestato volentieri nel fornire parcheggi ed aree dedicate per ospitare l’Ecopunto. Siamo molto soddisfatti non solo per gli ottimi ritorni che abbiamo dai cittadini, ma anche perché l’Ecopunto itinerante, secondo una prima analisi sulla viabilità, non sta avendo nessun impatto particolare: la circolazione locale risulta infatti essere regolare anche nei giorni in cui il servizio è attivo”.

Ecopunto utile anche per informazioni ai cittadini

Da ultimo occorre segnalare che l’Ecopunto itinerante, grazie alla presenza degli operatori di Amaga, sta diventando anche l’occasione per divulgare tra i cittadini le novità in materia di Tarip (Tariffa Puntuale), grazie alla realizzazione di un magazine cartaceo dedicato in distribuzione e alla promozione dei webinar che Amaga sta realizzando e diffondendo in materia di sensibilizzazione, informazione e formazione ambientale.