"Alzheimer cafè", al via il servizio

Anche a San Vittore ha preso il via l'"Alzheimer cafè". Il servizio, promosso dall'assessorato alle Politiche sociali e familiari di Dolores Nuzzo, è stato presentato giovedì a Villa Adele durante un incontro pubblico.

Si tratta di uno spazio dedicato ai malati e alle loro famiglie, nella sala sottostante alla biblioteca: un luogo dove si potrà tenere allenata la mente dei nonnini grazie alla lettura di libri e altro ancora.

"La nascita di questo servizio avrà sicuramente delle ricadute positive sulla nostra comunità - ha spiegato Nuzzo, che è anche vicesindaco - Oltre che a dare sollievo alle famiglie direttamente coinvolte, aiuterà i cittadini a riconoscere e accettare le situazioni di malattia come "normali" abbassando lo stigma sociale verso chi si ammala o chi ha in casa una persona normale. L'auspicio è quello che un servizio di cura possa diventare anche una scuola di inclusività per tutta la cittadinanza, in un percorso di crescita civile che passa anche dall'accettazione dello stato di malattia e della morte come parte integrante del percorso di vita di ciascuno di noi".

Presente anche il sindaco Daniela Rossi, Daniele Perotta direttore del Centro regionale Alzheimer dell'Asst Rhodense e la volontaria e coordinatrice dell'Alzheimer Cafè Angela Fioroni (che ha ricordato come lo spazio prevede attività divise, nello stesso luogo, per le persone affette da demenza e per i propri caregiver (persone che prestano le cure).

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Servizi sociali.

