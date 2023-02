Riprendono gli appuntamenti dell'Alzheimer café, punto di incontro per le famiglie, i malati, i volontari e i professionisti che possono scambiarsi suggerimenti, consigli e informazioni.

Alzheimer café riparte con un nuovo calendario

Anche quest'anno continua il progetto dedicato alle persone malate di Alzheimer e ai loro familiari. Il progetto «Alzheimer cafè» è nato nel 2017 in sinergia con l'Ambito territoriale, le associazioni del rhodense e, nello specifico, in stretta collaborazione con la Casa di Riposo Gallazzi Vismara di Arese e l'Associazione aresina Insieme-Amici della Casa di Riposo.

Il prossimo appuntamento è per sabato 4 marzo dalle 14.30 alle 16.30 presso la Casa di riposo Gallazzi Vismara in Via G. Matteotti 30 ad Arese. Per partecipare come familiari, pazienti o volontari e per avere ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 02 33931931 o scrivere a info@adcafe.it.