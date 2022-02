Alunni lasciati a piedi dal bus: il sindaco scrive al gestore del servizio

Disservizi con il trasporto locale per gli abitanti del Comune di Cassinetta: il sindaco ha deciso di scrivere all'Agenzia per il trasporto pubblico e a Stav.

L’amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano ha inviato ieri, 2 febbraio 2022, una formale richiesta di intervento all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano e a STAV, gestore affidatario del servizio, finalizzata alla risoluzione dei numerosi problemi segnalati quotidianamente dai cittadini relativi alla linea autobus Z599.

“Fermate saltate, corse cancellate, autobus stracolmi - ha affermato il sindaco Domenico Finiguerra - Sono queste le segnalazioni che riceviamo quotidianamente dai cittadini. Ci scrivono genitori costretti ad accompagnare i propri figli a scuola in auto perché l’autobus passa ma non si ferma e se ne va, oppure addirittura non arriva. Ragazzi che lamentano lezioni saltate e arrivi cronici in ritardo a scuola. Siamo inoltre molto preoccupati per gli assembramenti che si vengono a creare sui mezzi a causa delle ripetute corse saltate che provocano la formazione di code di passeggeri, soprattutto studenti, in attesa alle fermate”.