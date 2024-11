Altri Ori per gli sportivi del Poligono di Tiro

I frequentatori del poligono di Rho collezionano riconoscimenti e premi grazie alle lodevoli performance di tiro messe in campo.

Si sono appena concluse a Brescia le finali nazionali della specialità di tiro con carabina a distanza di 50 metri. Una branca sportiva che si impara al Tiro a Segno di viale Europa che in gergo tecnico si chiama “Bench Rest”. Gli sportivi del Poligono si sono guadagnati così altri Ori. I partecipanti alla competizione sono arrivati a Brescia da tutta Italia. La squadra di Rho ha vinto la medaglia d’oro a squadre nella specialità Light Varmint e un altro Oro a squadre nella specialità Heavy Varmint. La differenza tra le due discipline sta solo nel peso della carabina da portare durante le prove. Nelle competizioni singole, il socio di lungo corso Walter Botta che vanta numerose presenze al Poligono, ha conquistato il 1° posto sul podio della Light Varmint, mentre Alfio Clerici si è aggiudicato il 3° nella disciplina del Heavy Varmint.

“Abbiamo l’occhio allenato e quindi devo dire che durante le performance abbiamo visto da subito che al campionato bresciano si sono presentate squadre preparatissime e quindi è stato molto duro competere. Per questo che il risultato di noi rhodensi lo consideriamo molto soddisfacente. Siamo partiti con questa annata per dare il massimo e abbiamo realizzato il sogno di arrivarci. In questo sport l’abilità deve essere ai massimi livelli per raggiungere gli obiettivi. Bisogna crederci e concentrarsi, difatti è sufficiente un minimo soffio di vento (non necessariamente forte) per far cambiare traiettoria al proiettili, oppure una cartuccia con caratteristiche leggermente diverse dalle altre per commettere un errore di tiro”.