Altri 40mila euro per Villa Venini

Villa Venini a Vittuone: terminate le opere nella porzione di tetto dell'ala ovest. Ora sono stati stanziani altri 40mila euro.

"Un altro importante traguardo è stato raggiunto!". Questa la comunicazione diramata dall'Amministrazione di Vittuone nella mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022.

Infatti la porzione di tetto dell'ala ovest è stata completata. La parte autorizzata è stata conclusa martedì 13 dicembre con la posa degli ultimi coppi.

Ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassani:

"Martedi mattina si è svolto anche un sopralluogo con la Soprintendenza, che ha espresso parole di apprezzamento per l'ottimo lavoro! Abbiamo avuto l'assenso del funzionario di zona per continuare i lavori su un'altra porzione del tetto della Villa, che versa in condizioni critiche. Abbiamo, quindi, stanziato oltre 40.000 euro per il nuovo intervento. Si chiederà, inoltre, un'ulteriore autorizzazione per intervenire anche sul corpo della Villa e contestualmente chiederemo l'ammissione al contributo ministeriale".