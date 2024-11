Continua la collaborazione tra l’associazione no-profit Selva Urbana e il Comune di Rho. Venerdì 8 novembre alle ore 10 verranno piantati altri 100 alberi nell’area riqualificata a bosco sita in Corso Europa 83A, vicino al torrente Lura, in aggiunta ai 100 alberi già piantati nel 2023.

Altre 100 piante nell'area verde di via Moscova a Rho

“Rinnoviamo i nostri ringraziamenti al Comune di Rho- che continua a prestare massima attenzione alle tematiche ambientali- e ai donatori W Executive che sono al nostro fianco per il terzo anno di seguito contribuendo a rendere la città di Rho sempre più verde” afferma Davide Cazzaniga, presidente di Selva Urbana.

“Prendersi cura del verde è prendersi cura di tutta la comunità. Ringrazio l’associazione per la collaborazione che prosegue negli anni e che contribuisce a plasmare un'immagine diversa per la città, con più aree verdi e più alberi. Un ringraziamento va anche ai donatori e a tutti i volontari che contribuiscono a questi progetti, uniti dalla consapevolezza di dover agire oggi per assicurare un futuro migliore alle nostre aree urbane” commenta l’assessora alla Sostenibilità Valentina Giro.

Le foreste urbane di Rho

Dal 2021 il Comune di Rho e Selva Urbana hanno avviato insieme la riqualificazione a bosco di tre aree- Via Moscova, Corso Europa 83A e Via Deledda- arrivando a piantare circa 700 piante in 4 anni.

Gli alberi piantati nelle tre aree sono in buona salute e stanno crescendo regolarmente, anche grazie alle abbondanti piogge cadute nei mesi scorsi. Si è registrata una moria pari a circa il 7% sul totale piantato, in gran parte causata dalla grave siccità dell’estate 2022.

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere un paio di ore a contatto con la natura e fare qualcosa di concreto per abbellire e tutelare il territorio locale.

Il punto di ritrovo per la piantumazione è in Corso Europa 83A a Rho. L’iniziativa sarà rimandata in caso di pioggia forte.