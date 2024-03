AMGA Legnano prosegue con l’alienazione di quei beni immobili che non utilizza da anni e che non risultano più rispondenti alle esigenze aziendali.

Altra alienazione di terreno di Amga a Legnano

Dopo i lotti di via Pasubio e di via Quasimodo (per la vendita di entrambi è stato prorogato al 22 maggio il termine di presentazione delle offerte inizialmente fissato per il 18 aprile), è il momento della messa all’asta del complesso immobiliare ubicato a Legnano, all’angolo tra le vie Oberdan e San Michele del Carso, nelle immediate vicinanze del Parco Castello e al confine con il Comune di San Giorgio su Legnano.

Il comparto oggetto della vendita si compone di due lotti adiacenti che, entrambi delimitati da una recinzione, si estendono rispettivamente su una superficie di 1372 mq e di 1086 mq, per un totale di 2458 mq. Su quello di metratura superiore sorgeva, sino al 2014, la piattaforma ecologica comunale gestita da Aemme Linea Ambiente, mentre l’altro è stato sede del canile municipale sino agli anni Novanta. Gli edifici che ancora oggi insistono su tali aree erano stati successivamente utilizzati per accogliere parte dell’archivio comunale.

Un'asta pubblica per la sua vendita

L’intero complesso sarà oggetto di un’asta pubblica (prezzo a base d’asta: Euro 220.308,53), in programma il 6 giugno prossimo: chi fosse interessato deve scaricare dal sito di AMGA la documentazione (qui il link: https://www.amga.it/avviso-pubblico-asta-pubblica-la-vendita-di-bene-immobile-di-proprieta-di-amga-legnano-spa-lotto-3) e farla pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 6 giugno alla sede della società, in via per Busto Arsizio 53 (Legnano). A beneficio dei possibili acquirenti si precisa, anzitutto, che entrambe le aree non presentano elementi inquinanti e che sarà possibile visionarle nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 25 maggio, inviando entro il 15 maggio una richiesta all’Ufficio Patrimonio di AMGA (patromonio@amga.it). Quest’ultimo provvederà poi a fissare data e ora del sopralluogo.