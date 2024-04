Si è svolto oggi, 17 aprile, presso l'Ospedale di Legnano il corso "Manovre di disostruzione e incidenti domestici: prevenzione e primo soccorso".

All'ospedale di Legnano un corso per la disostruzione pediatrica

Lo scopo dell'evento è stato quello di fornire ai genitori e ai caregiver un linguaggio chiaro e semplice per aumentare la loro capacità di intervenire tempestivamente in caso di incidenti domestici o soffocamento. Attraverso simulazioni pratiche, i partecipanti hanno potuto acquisire le competenze necessarie per effettuare correttamente le manovre di disostruzione e i primi soccorsi.

I dati ISTAT evidenziano l'incidenza e la gravità degli incidenti domestici in età pediatrica. Gli

operatori sanitari della ASST Ovest Milanese sentono la responsabilità di diffondere un messaggio di prevenzione e cura, convinti che anche l'Ospedale possa essere un punto di riferimento per il territorio nella promozione della cultura della prevenzione, con particolare attenzione ai più piccoli e ai più fragili.