All'ospedale di Garbagnate si potrà ottenere lo Spid

Salute

Grazie allo Spid i pazienti potranno richiedere e consultare il proprio fascicolo medico con maggiore velocità.

Martedì 26 aprile presso l’Ospedale di Garbagnate Milanese farà tappa il tour “SPID in ogni dove” e sarà quindi possibile per i cittadini creare quell’identità digitale sempre più necessaria per dialogare con la Pubblica Amministrazione.

Gli orari e dove ottenere lo Spid

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 un addetto al riconoscimento dell’Associazione di promozione sociale “MigliorAttivaMente”, promotrice del tour, sarà presente in Area Accoglienza, all’ingresso principale del Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese. Il servizio è gratuito e offre l’attivazione dell’identità digitale in maniera facilitata. Lo Spid è diventato uno strumento essenziale per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione e per accedere a diversi servizi erogati (es. consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere a PagoPa, al portale dell’Inps etc).

Maggiore facilità per i cittadini

E’ il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un’autenticazione con credenziali uniche per tutto (e diversi livelli di protezione) che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni italiani, o dotati di permesso di soggiorno, residenti in Italia o all’estero.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa promossa da MigliorAttivaMente per consentire ai cittadini di trovare l’occasione per orientarsi nella dimensione digitale, sempre più strategica, soprattutto nel settore sociosanitario” - dichiara il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Germano Maria Uberto Pellegata.

Consigliata la prenotazione

Per usufruire del servizio durante la tappa di Garbagnate è consigliato prenotarsi alla e-mail info@migliorattivamente.org e presentarsi con fotocopia nitida della carta di identità e tessera sanitaria in corso di validità.

Per l’attivazione dell’identità digitale sarà necessario avere con sè: un documento italiano di identità valido (carta di identità, passaporto, patente); la tessera sanitaria (Carta nazionale dei servizi); il numero di telefono del cellulare personale (consultabile durante le operazioni di riconoscimento); un indirizzo e-mail valido (consultabile durante le operazioni di riconoscimento). L’identità digitale sarà attiva entro 48/72 ore dall’accesso allo sportello.