All'Iper de Il Centro arriva l'ecocompattatore per bottiglie

Sarà inaugurato sabato 20 maggio, a partire dalle ore 12.00, presso lo shopping mall IL CENTRO di Arese il nuovo ecocompattatore per bottiglie di plastica.

A Il Centro di Arese arriva l'ecocompattatore

Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, in collaborazione con Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, presenta Recopet, il primo eco-compattatore che favorisce la raccolta e il riciclo delle bottiglie in pet.

Un progetto innovativo volto a coinvolgere i cittadini nel processo di raccolta e riciclo delle bottiglie in pet, utilizzate nel settore alimentare per acqua, latte, succhi di frutta e soft drink, e a favorire il bottle-to-bottle, il processo che permette la trasformazione di bottiglie in nuove bottiglie.

L’utilizzo dell’eco-compattatore è molto semplice grazie all’App Recopet, realizzata in collaborazione con Interzero, azienda che offre soluzioni e servizi ambientali integrati in materia di sostenibilità, che consente ai cittadini di imparare, in modo semplice e veloce, il corretto utilizzo del macchinario.

Un buono per i clienti più virtuosi

A tutti i clienti che sceglieranno di partecipare a questo circolo virtuoso, a fronte del riciclo di 100 bottiglie, verrà assegnato un buono di 5 euro su una spesa minima di 30 euro da utilizzare in tutti i punti vendita dell’insegna, tramite il programma fedeltà Carta Vantaggi. In alternativa, i clienti Iper potranno ricevere un pratico scaldacollo con un riciclo di 200 bottiglie; un comodo zaino a fronte di un riciclo di 400 bottiglie; o una morbida felpa con un riciclo di 800 bottiglie.

L’evento di inaugurazione è fissato per sabato 20 maggio, a partire dalle ore 12.00, presso lo shopping mall IL CENTRO di Arese, all’ingresso 4 e prevede la presenza di tre talent d’eccezione: Shade, JPata e ZW Jackson. Influencer, cantanti e content creators della squadra di charity Play2Give, che, assieme a Corepla condividono l'obiettivo e il desiderio di sensibilizzare il proprio pubblico alla sostenibilità ambientale.

Il commento di Corepla

“Siamo davvero entusiasti di partire con questo nuovo progetto” ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, Presidente Corepla “Siamo sicuri che i cittadini accoglieranno questa opportunità con grande interesse. Gli eco-compattatori sono senza dubbio un ulteriore strumento per garantire una corretta raccolta e riciclo delle bottiglie in pet. La plastica è un bene prezioso e attraverso questi strumenti siamo certi di non sprecare questa risorsa. Ancora un progresso nell’importante cammino verso l’applicazione concreta e quotidiana delle buone pratiche di economia circolare. Essere attori di questa opportunità ci riempie di orgoglio e soddisfazione” ha dichiarato Stefano Rullo, responsabile ambiente ed energia Iper La grande i. “Un progetto che, grazie al supporto dei nostri clienti nella raccolta e il riciclo delle bottigliette Pet, ci permetterà di contribuire in modo concreto a un’economia sempre più verde”.

L’eco-compattatore presente presso IL CENTRO di Arese, unitamente a quello installato nel centro commerciale Alle Valli di Seriate, è il primo dei 100 che ne verranno installati nei prossimi mesi su tutto il territorio nazionale.