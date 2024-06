Allianz Bank dona un defibrillatore ad Abbiategrasso

Gli uffici di Allianz Bank Abbiategrasso hanno donato oggi, martedì 18 giugno 2024, un defibrillatore alla città del Leone. Una folta delegazione della divisione banca di Allianz era presente nella ex sala consigliare di piazza Marconi per la cerimonia. La consegna del prezioso ausilio medico è stata fatta alla presenza del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.

Abbiategrasso città virtuosa

“Gli uffici locali di Allianz Bank hanno deciso di donare questo prezioso strumento alla comunità di Abbiategrasso – ha spiegato Teresio Cattaneo business manager della sede abbiatense – E’ la conclusione di un percorso iniziato a novembre dello scorso anno con un sondaggio. Abbiategrasso è una città virtuosa per volontariato e associazioni. Il nostro è un gesto verso la comunità per dotare la città di un nuovo defibrillatore, uno strumento che può aiutare a salvare vite umane”.

Il nuovo presidio medico va ad aggiungersi agli altri presenti in città, quello in piazza Marconi e il più recente alla Cappelletta solo per fare un esempio, sarà installato al cimitero, un luogo molto frequentato e da persone anche di una certa età.

Il Dae è uno strumento salvavita

“Ringrazio Allianz che questo prezioso dono, come hanno già detto Abbiategrasso è la città del volontariato con tante associazioni – ha sottolineato il sindaco Cesare Nai - E’ un bel gesto, un’azione importante per aggiungere un nuovo presidio in grado, in alcuni casi di salvare la vita a persone che sono colte da malore, che poi vengono prontamente consegnate alle cure ospedaliere. Oltre ad essere una città ricca di associazioni ci sono tante realtà economiche , come Allianz Bank, che ci regalano questi momenti preziosi e unici. La comunità vive anche di questi gesti belli. Come anticipato abbiamo deciso di installarlo al cimitero” .

Parlando di Dae, il defibrillatore, il primo cittadino ha aggiunto: