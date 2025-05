All’ex convento dell'Annunciata convegno di medicina

Innovazione e multidisciplinarietà gli argomenti al centro del Congresso organizzato da Acoi, l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri, con il patrocinio delle ASST Ovest Milanese e Valle Olona, che si sta svolgendo oggi, mercoledì 7 maggio 2025, nella splendida cornice dell’ex Convento dell’Annunciata, ad Abbiategrasso.

A fare gli onori di casa, il sindaco abbiatense Cesare Nai, Presidente della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’ASST Ovest Milanese.

Tanti i temi trattati

Tanti i temi affrontati, introdotti dal Direttore Generale Francesco Laurelli e dal Direttore Sanitario Valentino Lembo, i quali si sono soffermati su alcuni concetti importanti: l’innovazione quale strumento a supporto del capitale umano – medici, infermieri e operatori sanitari – e l’attenzione ai bisogni di cura della persona/paziente.

Il Congresso, curato in particolare dal dottor Camillo Bertoglio, Direttore della Struttura complessa di Chirurgia dell’Ospedale di Magenta, si svilupperà nell’arco della giornata con diversi panel tematici sulla “Chirurgia della parete addominale”, coinvolgendo relatori qualificati e una vasta platea di professionisti. A portare i saluti iniziali anche il dottor Gianandrea Baldazzi, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASST Ovest Milanese e Vice Presidente nazionale di ACOI, che ha sottolineato gli ottimi risultati dell’associazione in Lombardia, Giorgio Cerati in rappresentanza della Fondazione degli Ospedali, e i referenti del Comitato scientifico dell’evento.