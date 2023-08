Allenamento al bosco dei cento passi

Per concludere la stagione in bellezza e divertendosi si sono ritrovati in un’area verde all’aperto ad Abbiategrasso.

Un annata ricca di soddisfazioni

La scorsa settimana si è svolta la consueta festa di fine stagione per il club Quang Trung di Qwan Ki Do di Abbiategrasso, ma questa volta in una cornice diversa. Guidati dal Minh Su Claudio Grossi, presente sul territorio da più di 30 anni, i suoi allievi e i compagni venuti da tutto l’hinterland milanese, si sono trovati a festeggiare con un allenamento in una location insolita: il bosco dei cento passi. Quest’anno per il club è stata una stagione ricca di soddisfazioni a partire dal secondo posto ai Campionati mondiali in India ottenuto da Davide Zullo, 23enne atleta abbiatense.

Appuntamento al SportCity day

Dopo l’allenamento una cena in compagnia per rilassarsi e divertirsi , prima di ricaricare le energie in vista del prossimo anno che inizierà con una dimostrazione in programma il 17 settembre 2023 durante l’evento «SportCity day» al Castello Visconteo.