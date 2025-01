«Alle promesse adesso seguano i fatti, si trovino spazi e nuovi medici di base»

«Chiediamo che alle promesse seguano i fatti, chiediamo un impegno concreto per un problema, quello della mancanza dei medici di base, molto sentito dalla cittadinanza.»

I rappresentanti di Rifondazione Comunista avevano avuto rassicurazioni dal sindaco sull’aumento dei dottori in città

Chiedono spiegazioni al sindaco Andrea Orlandi i rappresentanti di Rifondazione Comunista che nei mesi scorsi avevano avuto rassicurazioni dal primo cittadino sull’aumento dei dottori in città. «Le tante firme di cittadini e cittadine rhodensi a sostegno della nostra petizione con la quale chiedevamo al sindaco di predisporre spazi pubblici a prezzo calmierato per attrarre giovani medici di base sul nostro territorio sono praticamente state dimenticate - affermano i rappresentanti dello Sportello Salute - Lo sportello è sempre aperto il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19 in via Livello per aiutare tutti coloro che si vedono negare il rispetto di questo basilare diritto, ovvero quello di poter essere curati dal Servizio Sanitario Nazionale nei tempi garantiti dalla legge.»

La soluzione tampone dell'ambulatorio medico di Passirana crea diversi problemi ai cittadini

Un problema sentito quello della carenza dei medici di base che l’ambulatorio temporaneo di Passirana non riesce a risolvere. «La soluzione tampone dell'ambulatorio medico di Passirana per chi non ha più il medico di base - spiegano dallo Sportello Salute - crea diversi problemi ai cittadini in particolare quelli anziani e non automuniti. Nell'ultimo periodo poi, come se non bastasse il disagio, è stato deciso da Asst Rhodense che l'accesso a tale ambulatorio non è più libero ma necessita di un appuntamento preventivo che spesso va oltre i ragionevoli limiti: non è più possibile procedere in questo modo!»

"Chiediamo un maggiore impegno per tutelare il diritto alla prevenzione e alla cura"

Rappresentanti di Rifondazione Comunista che chiedono ancora una volta al sindaco, ai rappresentanti dell’Asst Rhodense e all'amministrazione regionale un maggiore impegno per tutelare il diritto alla prevenzione e alla cura. «Purtroppo, nonostante le promesse del sindaco, non risulta ad oggi che siano stati predisposti nuovi spazi, compresi quelli sopra la farmacia comunale di Corso Europa, individuati dal sindaco come idonei.»

Non solo carenza dei medici di base ma anche per la mancanza di una farmacia aperta in orario notturno

Non solo problemi per la carenza dei medici di base ma anche per la mancanza di una farmacia aperta in orario notturno. «E’ vero che l'amministrazione Comunale può obbligare a turni notturni solo le farmacie comunali ma non è accettabile che si facciano girare file che lasciano intendere una copertura maggiore da parte anche delle altre farmacie salvo poi scoprire che tali farmacie non hanno mai dato disponibilità in tal senso; alcune di queste non si rendono disponibili da anni all'apertura in orario notturno - concludono»