Chiusura per una notte del ramo di allacciamento da Monza alla Tangenziale Nord in direzione Rho.

Allacciamento Monza-Tangenziale Nord chiusa in direzione Rho

Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23 di lunedì 24 alle 5 di martedì 25 febbraio, sul Ramo di allacciamento R03 Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord di Milano sarà chiusa, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, l'immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho.

In alternativa, dopo la deviazione verso via Marconi, percorrere viale Monte Santo, via Aquileia, via Gerolamo Borgazzi ed entrare in A52 allo svincolo di Monza centro.