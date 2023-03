Alla quarta edizione della "Fontana cross" sono 177 gli iscritti

Sono state 177, il doppio rispetto all'anno scorso, le iscrizioni al Fontana cross che si è svolto a Robecco sul naviglio e rivolto agli studenti dell'istituto Carlo Fontana di Magenta e Robecco.

Sabato 11 marzo l’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” e il Comune di Robecco sul Naviglio in collaborazione con le Associazioni sportive locali e il comitato genitori hanno organizzato la quarta edizione della corsa campestre “Fontana Cross” nel parco di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio.

Un’adesione oltre le aspettative: 177 gli iscritti tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, il doppio rispetto allo scorso anno, un numero che ha decretato l’affetto dei ragazzi e delle famiglie per questo appuntamento, che ha registrato come novità la partecipazione degli alunni e delle alunne delle classi terze delle scuole primarie dell’IC.

“Lo sport come momento aggregante di una scuola al di fuori di essa, affinché ci sia nel cuore di ognuno una fotografia felice e alternativa dell’esperienza scolastica - ha commentato il Prof. Davide Basano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -. La corsa campestre Fontana Cross con questi numeri mette in primo piano il valore dello sport, il desiderio di essere presenti e di stare insieme, perché questi momenti vanno vissuti pienamente, anche senza classifiche. E il ringraziamento va ai professori di Educazione Fisica, al sindaco di Robecco Fortunata Barni e alle associazioni sportive e dei genitori che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione”.

Il sindaco di Robecco ringrazia “i numerosi volontari che sono sempre molto attivi ed è da sottolineare il bel risultato come frutto della fattiva collaborazione tra le istituzioni”.

“Iniziative come questa ci rendono orgogliosi di far parte dell’IC “C. Fontana” e soddisfatti delle scelte didattiche e soprattutto educative portate avanti per i nostri figli. Il sorriso dei nostri ragazzi in una bella giornata soleggiata di sport, in condivisione e di allegria ci rimarranno a lungo nel cuore”, sono le parole di Carlo Bornacina, presidente del Consiglio di Istituto.