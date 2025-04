Alla Fontana cross hanno partecipato 170 giovani

E’ stata un vero successo l’attesa corsa campestre Fontana Cross, che si è svolta sabato 12 aprile nel parco di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio.

L’evento, giunto quest’anno alla sesta edizione, è stato organizzato dall’istituto comprensivo Carlo Fontana e dal Comune di Robecco sul Naviglio, in collaborazione con le associazioni sportive locali e il comitato genitori.

Vi hanno preso parte 170 ragazzi, dalla terza elementare fino alla terza media. Il tempo era bello e questo ha contribuito alla buona riuscita dell’evento. A partecipare sono state anche 26 “staffette family”, composte da un genitore e uno studente: questa formula era stata introdotta per la prima volta l’anno scorso e quest’anno ha visto raddoppiare le iscrizioni.

Il vicesindaco Giovanni Noè, che detiene la delega allo Sport, si è così espresso: “Il successo della corsa campestre Fontana Cross è figlio di una bella sinergia tra l’amministrazione comunale, l’istituto Carlo Fontana, gli insegnanti di Educazione motoria e il dirigente scolastico, professor Davide Basano, presente in prima persona all’evento”. Anche il sindaco Fortunata Barni, nonostante due impegni istituzionali durante la mattinata, è riuscita a passare per un saluto.

“Fondamentale – ha aggiunto il vicesindaco Noè – è stato inoltre il ruolo delle associazioni, che sono state veramente eccezionali: dall’allestimento alla presenza lungo il percorso. Colgo l’occasione per ringraziare ASD US Casterno, ASD Tapascione Running Team, Gruppo Podistico La Tigre e Brontolo Bike (sezione Brontolo Running)”. Prezioso infine il lavoro del Gruppo genitori: “Tantissime mamme – spiega il vicesindaco – si sono messe a disposizione e hanno dato una grande mano: prima della gara nella fase iscrizioni e distribuzione dei pettorali; dopo l’evento per il momento ristoro”.