Per la Festa dello Sport arriva... Simone Barlaam. Grande successo per la kermesse organizzata dal Comune di Magenta. La manifestazione partita in settimana ha visto nella giornata di ieri, domenica 17 settembre, il momento clou con l'arrivo del grandissimo atleta paralimpico.

Alla Festa dello Sport arriva Simone Barlaam

Lo squalo di Cassinetta di Lugagnano, grande protagonista dei mondiali di nuoto paralimpici di Manchester dove è stato nominato miglior atleta della rassegna è intervenuto durante il pomeriggio in villa Naj Oleari ed è stato accolto dal sindaco Luca Del Gobbo e dall'assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello.

L'Amministrazione nell'accogliere l'atleta ha regalato lui uno stemma della Città. Poi è partita la testimonianza del nuotatore che si è raccontato al giornalista Graziano Masperi tra aneddoti, fatiche, gioie e bellezze dello sport.

Una giornata di grande successo

Come detto l'arrivo dell'atleta è stata la ciliegina sulla torta di una già di per sè bellissima giornata dove le tante associazioni sportive hanno potuto mettere in mostra il loro lavoro con dimostrazioni e informazioni per tutti i cittadini accorsi nel parco della storica dimora cittadina.

La Festa dello Sport proseguirà ora con gli ultimi due appuntamenti previsti in calendario, il primo nella serata di oggi, lunedì 18 settembre, in sala consigliare alle 21 con la serata «Crescere insieme anche grazie allo sport. Educare e divertirsi». Venerdì 22 invece dalle 9 allo stadio comunale si terrà un torneo di calcio tra gli studenti degli istituti superiori dal titolo «Sport match, studenti in campo».