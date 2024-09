Incontro alla Casa famiglia Azzalin di Inveruno fra famigliari, operatori e la figura dell'amministratore di sostegno.

Alla casa famiglia di Inveruno un pomeriggio dedicato all'amministratore di sostegno

“Abbiamo pensato ad un'iniziativa che potesse essere concretamente d’aiuto per i familiari e per chi assiste un malato di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa così invalidante ed impattante anche sotto il profilo sociale”. Così Daria Chiodini Coordinatrice della Casa Famiglia E.Azzalin di Inveruno gestita dal Gruppo Sodalitas illustra l'evento organizzato martedì pomeriggio in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Giuridica di Parabiago alla presenza delle Dott.sse Riva e Persegoni. Il tema trattato, quanto mai attuale e pertinente le problematiche connesse alla gestione di un malato di Alzheimer, è stato quello dell’istituto dell’Amministratore di Sostegno.

“Si è trattato - spiega Chiodini - di un incontro molto partecipato e soprattutto molto apprezzato dai familiari dei nostri Residenti così come dagli Operatori stessi della Casa Famiglia”.

Un aiuto per i malati di Alzheimer e i parenti

Indubbiamente, infatti, conoscere a fondo i profili giuridici della recente normativa può essere concretamente di aiuto per chi deve occuparsi di un malato d’Alzheimer, non solo sotto il profilo medico sanitario.