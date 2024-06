Alla 12esima Cinque Mulini Summer Night vincono emozioni, divertimento e amicizia

Ieri sera, venerdì, la notte di San Vittore Olona si è colorata con sfumature gialle e arancioni per la dodicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night, una corsa che ha portato i partecipanti in un emozionante viaggio attraverso gli storici mulini di San Vittore Olona.

Che festa per la 12esima edizione della Cinque Mulini Summer Night

L’entusiasmo era palpabile fin dalla linea di partenza, con una partecipazione straordinaria che ha reso l’atmosfera elettrizzante. Neanche un improvviso temporale ha potuto abbattere i partecipanti di questa serata emozionante.

La competizione è scattata alle 20.25, in leggero ritardo rispetto ai programmi a causa del maltempo, con la Mini Summer Night, una sfida appassionante riservata ai più piccoli, tra 0 e12 anni di età, su un percorso di 800 metri. Nemmeno i più piccoli si sono risparmiati, con sorpassi e scatti lungo tutto il percorso. Il podio è stato conquistato da Gloria Zingaro, Giada Pucci e Margherita Salsano per le ragazze. Mentre per i ragazzi sono spiccati tra tutti Samuele Magnani, Martino Capra e Cesare Spaggiari.

Alle 20:55, il sipario si è alzato sulle gare sul percorso da 5,1 km: la gara non competitiva dedicata ai runner e la gara della disciplina del Nordic Walking. A seguire, l’evento ha ospitato anche una sessione dedicata a: Camminata Metabolica e Camminata Felice, su un percorso di 2.5 km.

Ecco le campionesse e i campioni della serata

Non-Competitiva 5.1 km Femminile

1. POZZI, Lia (GAP Saronno)

2. RENDA, Alessandra (U.S. San Vittore Olona 1906)

3. GIANNETTO, Tiziana

Non-Competitiva 5.1 km Maschile

1. STELLA, Silvio (U.S. Sangiorgese)

2. PAVESI, Simone (Runners Legnano)

3. SEMININ, Steven (ATL. U.S. Nervianese 1919)

Nordic Walking Femminile

1. PAGANI, Luciana (Nordic Walking Altomilanese)

2. MANGANINI, Federica (Nordic U.S. San Vittore Olona 1906)

3. NASTASIA, Rosetta (Nordic Walking Altomilanese)

Nordic Walking Maschile

1. DELL’AVANZO, Eugenio (Nordic Walking Valtellina)

2. SOCCINI, Emanuele (Nordic Walking Altomilanese)

3. POZZI, Giorgio (Nordic Walking Altomilanese)

Tanti i riconoscimenti assegnati

La serata non solo ha celebrato i vincitori sul podio, ma è stata anche un’occasione per una pioggia di riconoscimenti. Tra i premiati, ci sono stati i dieci gruppi con il maggior numero di membri, l’iscritto più giovane e quello “più attempato”, il primo a iscriversi, e l’iscritto che ha viaggiato dalla distanza più lunga per partecipare. Non dimentichiamo i runner che hanno avuto la fortuna di festeggiare il loro compleanno in questa giornata speciale. E, naturalmente, la serata non sarebbe stata completa senza l’incoronazione di "Miss & Mister Cinque Mulini Summer Night".

A causa del maltempo l’esibizione programmata della A.S.D. SHU SHIN KAI - Scuola di Karate Tradizionale di San Vittore Olona è stata svolta nella palestra delle scuole elementari di San Vittore Olona.

Grazie a tutti i volontari

Un grande e sentito ringraziamento a tutti i volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di questa splendida serata di sport e di festa.

Un caloroso ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor per il loro supporto indispensabile.