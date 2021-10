Vittuone

L'attività, aperta nel 1967, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da Regione Lombardia.

L’Alimentari Bartezzaghi di via Vittorio Veneto a Vittuone è stato inserito nel registro delle attività storiche di Regione Lombardia.

Alimentari Bartezzaghi diventa negozio storico

L’impresa, ora gestita dai fratelli Flavio, Andrea e Monica Bartezzaghi, è stata avviata dal padre Pierluigi nel 1967 rilevando una vecchia licenza dell'ex cooperativa di Vittuone.

«Nostro padre iniziò l'attività con pochi soldi in tasca ma con una grande fiducia nel futuro - raccontano i fratelli Bartezzaghi - Nel corso degli anni, con impegno e lavoro costante, riuscirono a saldare tutti i debiti effettuati per l'acquisto del locali».

Un punto di riferimento per tutto il paese

In breve, grazie a un lavoro puntuale e preciso, l’attività è diventata un punto di riferimento per tutta Vittuone e non solo. Con i primi guadagni i titolari hanno provveduto a ristrutturare i vecchi locali, ingrandendoli e trasformandoli in un accogliente minimarket. In seguito l'azienda si è iscritta al Crai, una cooperativa di dettaglianti alimentari per cercare di avere prezzi e servizi convenienti. Poi ha lasciato Crai per iscriversi a Sigma.

Negli anni Ottanta, con papà Pierluigi e mamma Mirella, hanno iniziato a lavorare nel minimarket anche i tre figli, che oggi sono gli unici soci dell'Alimentari Bartezzaghi, dopo che i genitori hanno raggiunto e maturato i requisiti pensionistici.

Per l’attività non è il primo importante riconoscimento: nel 2011 ricevette il premio Milano Produttiva alla Scala di Milano per oltre 40 anni di lodevole attività.