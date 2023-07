Alfa Romeo: donato al sindaco di Arese una copia di "Passione italiana"

Si è tenuto lo scorso 24 giugno l'evento celebrativo dei 100 anni del Quadrifoglio, nell'ambito dei festeggiamenti per i 113 anni di Alfa Romeo, ma il legame con il glorioso marchio della casa automobilistica, che per anni ha avuto sede proprio nella nostra città e che ne ha caratterizzato lo sviluppo, prosegue e supera i confini locali.

Ieri mattina, al Centro civico Agorà, alla presenza del Sindaco Luca Nuvoli e dell'Assessora alla Cultura Denise Scupola, si è tenuto un incontro con Alessandro De Rosa che ha curato, anche con il patrocinio del Comune di Arese, una serie di iniziative ispirate al marchio Alfa Romeo nel Comune di Cassino (FR).

Una delle iniziative, patrocinata dal Comune nel 2017, ha coinvolto alcuni giovani liceali di Cassino che hanno realizzato dei bozzetti ispirati al marchio della casa automobilistica in memoria di Mario De Rosa, storico appassionato e concessionario esclusivo Alfa Romeo nel Comune di Cassino, nel ventennale della sua scomparsa.

Le 150 opere artistiche realizzate dalle studentesse e dagli studenti sono tutte ispirate alle donne e agli uomini del 900 legati, a vario titolo, al glorioso marchio (Ferrari, Nuvolari, Ascari, Varzi, ecc.) e sono state raccolte in un catalogo, edito dal Liceo Artistico "Vittorio Miele" IIS ''G. Carducci'' di Cassino in sole 100 copie, che ieri mattina è stato donato all'Amministrazione comunale.

"Ringraziamo il sig. De Rosa per questa gentile donazione per la nostra comunità. Il catalogo sarà custodito nella nostra Biblioteca, a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione. L'idea che sottende tutte le iniziative organizzate, patrocinate anche da Città dei Motori, dai Comuni di Cassino e Piedimonte San Germano, dall'Università degli Studi di Cassino, è creare una sinergia tra passato, presente e futuro, per cui ci sembra un progetto interessante per sottolineare, ancora una volta, quanto sia stata significativa la presenza sul nostro territorio di un'azienda che si è distinta nel mondo per innovazione, qualità, tecnologia. Aver coinvolto i giovani, soprattutto, è uno dei punti cardine del nostro programma, che vede nel protagonismo giovanile uno degli elementi di primaria importanza" – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora Denise Scupola, nella foto con Alessandro De Rosa.