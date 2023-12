Alessandria-Milano: 100 minuti di ritardo e capotreno aggredito ad Abbiategrasso

Più di 100 minuti di ritardo per i pendolari che stamattina erano sul treno da Alessandria a Milano: tantissimi i viaggiatori a bordo e anche un capotreno aggredito.

Alessandria Milano: 100 minuti di ritardo per i pendolari

Questa mattina, sulla linea Milano-Mortara, la circolazione dei treni ha subito rallentamenti dalle 07:15 alle 9 circa, per la forte affluenza dei viaggiatori a bordo del treno 10022 partito da Alessandria alle 6.08 e diretto a Milano Porta Genova.

Il treno, un convoglio con 5 carrozze doppio piano, arrivato alla stazione di Abbiategrasso non ha potuto proseguire il viaggio, non potendo chiudere le porte per l’eccessivo numero di persone presenti in stazione anche a causa del ritardo accumulato da un treno precedente.

Il capotreno aggredito

Il convoglio è rimasto fermo in stazione dove sono intervenute le forze dell’ordine a supporto del capotreno che ha subito un’aggressione che ha richiesto l’assistenza dei sanitari.

A causa di quanto accaduto si sono registrati ritardi fino a 100 minuti su tutta la linea. Trenord si scusa con i viaggiatori rimasti coinvolti.

Sollecitata anche dalle amministrazioni locali, Trenord conferma che nelle prime settimane del 2024 inizierà il progressivo cambio della flotta con l’immissione dei nuovi treni Caravaggio che potranno migliorare le performance del servizio, pur permanendo i vincoli infrastrutturali dovuti alla linea che si estende su semplice binario ed è attraversata da numerosi passaggi a livello.