Per la situazione di maltempo e forte vento saranno chiusi al pubblico a Legnano il Parco Castello e il giardino di piazza Trento e Trieste.

Alberi e vento forte: chiusura dei parchi per la sicurezza

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare di entrare nelle zone verdi alberate per evitare i rischi legati alla possibile caduta di rami. La situazione meteorologica in città, oltre alla caduta di un albero ieri nel giardinetto Pattani (che resta chiuso), ha visto nelle ultime ore la caduta di un albero nel giardino pubblico di via Cimarosa e un albero piegato in via Parma che occupa parte della carreggiata.