Alberi di Natale per i commercianti: la Pro Loco accende la festa

Succede a San Giorgio di Legnano, dove l'associazione di via Mella ha ideato anche un "calendario dell'Avvento" social con protagonisti i negozi del paese.

Alberi di Natale della Pro Loco in tutti i negozi di San Giorgio

A realizzarli e donarli a tutti gli esercenti del paese - una sessantina - sono stati i volontari della Pro Loco. Si tratta di piccoli alberi verdi fatti a mano, decorati con palline colorate e con la scritta "Auguri" e la firma dell'associazione di via Mella. "Come ormai spesso accade, noi come volontari Pro Loco vogliamo creare unione, collaborazione ma soprattutto sostegno nel confronti delle attività del nostro paese, anche durante quelle che sono le feste durante l’anno, come è già accaduto ad esempio in occasione della Festa della mamma o Halloween - spiegano dall'associazione - Quest’anno, il Natale lo aspettiamo con dei piccoli alberi, realizzati interamente dai volontari Pro Loco, e distribuiti in questi giorni che precedono dicembre, a tutte le 60 circa attività sangiorgesi. Un piccolo albero verde, addobbato di alcune palline colorate e la scritta "Auguri - Pro Loco San Giorgio su Legnano", sarà distribuito e affisso in tutte le vetrine Sangiorgesi per augurare a tutti un sereno e felice Natale".

Un "calendario dell'Avvento" per sostenere i commercianti

Ma non è tutto. I commercianti di San Giorgio saranno protagonisti di un "calendario dell'Avvento" inedito: "Scatteremo a tutti i commercianti delle fotografie della vetrina con l’albero Pro Loco e saranno proprio le loro fotografie a fungere da countdown per questo Avvento del Natale 2021 - spiegano ancora da via Mella - Ogni giorno infatti, sulle pagine social Pro Loco San Giorgio su Legnano, usciranno alcune foto di commercianti che hanno aderito all’iniziativa". Sulla pagina facebook dell'associazione si possono già scoprire le foto delle prime quattro attività protagoniste.