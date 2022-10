L'albergo abbandonato ora diventa un...condominio da 10 milioni

L'albergo abbandonato di Canegrate è stato trasformato in residenziale.

L'albergo degradato, la trasformazione

Via alla nuova vita dell'albergo abbandonato di Canegrate. Questa mattina, sabato 29 ottobre 2022, l’Amministrazione comunale e i cittadini hanno potuto visitare il primo appartamento

"campione" che andrà a costituire la riqualificazione dell’ex hotel di Piazza unità d’Italia, i cui lavori finiranno entro dicembre 2023. Un investimento da 10 milioni di euro e che avrà lo scopo di riqualificare l’edificio da tempo degradato e dove si erano verificate intrusioni da parte di senzatetto. A presentare il progetto è stato il presidente di "inVeesta", società di marketplace immobiliare, Fabio Giuffrè: "Per troppi anni l’immobile è rimasto abbandonato e deturpava il paesaggio - ha ricordato - La nostra parola d’ordine è riqualificare e ricreare qualcosa di più bello. Questa piazza ha diritto ad un bel edificio, sarà un palazzo sostenibile con una classe energetica A+++ e pannelli fotovoltaici sul tetto. Abbiamo conosciuto Canegrate, ed è una città in cui si vive bene e in crescita, sul sito bellavistaliving.it abbiamo anche creato una pagina

dedicata a Canegrate per farla conoscere a chi già non la conosceva".

La soddisfazione del Comune

Presente anche il sindaco Matteo Modica, accompagnato dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Tomio, che afferma: "Finalmente vediamo la soluzione dopo tanti anni, l’ecomostro torna a prendere vita. Questa struttura rappresentava un problema per l’intera comunità e svalorizzava un’area molto bella di Canegrate".