Albairate: un nuovo bosco in città

Il progetto prevede la piantagione di 1.367 esemplari arborei e arbustivi nel territorio di Albairate, e più precisamente come ci ha confermato il sindaco Flavio Crivellin: «Si tratta di un’area nelle vicinanze della stazione ferroviaria già concordata in precedenza ». All’interno del progetto Forestami, importante è contribuire a ridurre l’impatto ambientale della Cloud Region locale.

Un’area destinata al verde

Un’operazione in collaborazione con Microsoft Italia annuncia. Il Comune non è nuovo a questa iniziative, ha sempre partecipato a questo tipo di campagne, stimolando e favorendo una politica sostenibile e ambientale di tutela del territorio, una preziosa eredità per tutti i cittadini. Negli ultimi due anni, Microsoft ha sostenuto 9 progetti in quest’area in 8 Paesi e 9 città con l’obiettivo finale di piantare oltre 80mila alberi in tutto il mondo.

Nel Milanese prevede un’attività di imboschimento di esemplari arborei e arbustivi presso il Comune di Albairate che avrà inizio a novembre 2023. Nell’ambito del progetto, Microsoft Italia insieme a One Tree Planted metterà a dimora con Forestami 1.367 tra alberi e arbusti che verranno piantati all’interno del Villaggio Ravello, un’area di 9.765 mq collocata all’estremo sud di Albairate.

L’obiettivo sarà quello di migliorare la continuità ambientale dell’area, la qualità dell’aria e degli spazi verdi.

Altri progetti legati all’ambiente

«Abbiamo dato disponibilità di aree per il progetto ForestaMi e una di queste è l'area che era servita a RFI per la realizzazione della stazione ferroviaria e che poi è stata ceduta al comune.- ha spiegato Crivellin - Da area incolta ad area piantumata. Si affianca all'intervento di piantumazione già effettuato da Arbolia su una area che ha la stessa origine. Inoltre avvieremo con Città Metropolitana un ulteriore progetto di area forestale sperimentale sotto la supervisione del Politecnico di Milano, in accordo con il gruppo di lavoro (Bicocca, Ersaf e Forestami) con finanziamento Pnrr».

Il progetto Forestami, promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, parco Agricolo Sud Milano, Ersaf e Fondazione di Comunità Milano, nasce da una ricerca del Politecnico di Milano e prevede l’incremento del capitale naturale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Il piano è finalizzato alla promozione di iniziative concrete per il miglioramento della qualità dell’aria e la creazione di servizi ecosistemici a favore delle comunità locali, così come previsto dalle linee strategiche nazionali in ambito climate change.