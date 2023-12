Albairate: premiate le eccellenze studentesche

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Albairate ha celebrato le eccellenze studentesche del territorio con un evento speciale.

Nella Sala consiliare, il Comune ha premiato i diversi studenti albairatesi che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado o il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado con votazioni eccellenti, pari a dieci (e lode) o cento (e lode).

Un’iniziativa, questa, immancabile nel ricco calendario di appuntamenti di Albairate in vista del Natale e che si ripete da ormai ben più di vent’anni.

«Oggi siamo qui perché è giusto riconoscere pubblicamente che voi avete preso parte al percorso scolastico che vi è stato proposto e che avete scelto. E ne siete stata una parte attiva. Avete preso sul serio il vostro impegno, lo avete portato fino in fondo con serietà e dedizione. Il nostro invito è che questo stile che vi ha contraddistinti in questi anni non vi abbandoni mai e vi accompagni in ogni esperienza prossima» ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Trezzi, dando il benvenuto a tutti i presenti all’evento.

Dopo un breve momento introduttivo, riflettori accesi sugli studenti meritevoli. I Premi eccellenze, in denaro e pensati per valorizzare il percorso di formazione culturale e professionale compiuto dai ragazzi, sono stati consegnati ad Agnese Belloni ed Elena Orsatti della scuola secondaria di primo grado che hanno ricevuto un valore di 150euro; anche Veronica Dionisi e Matilde Ferretti della scuola secondaria di secondo grado sono state premiate, con un valore di 250euro.

A completare la premiazione, la consegna di un diploma e di una lettera scritta personalmente dall’Assessore Maria Cristina Trezzi e dal sindaco Flavio Crivellin.

«Il nostro plauso non può non andare anche alle vostre famiglie e ai vostri educatori e docenti, che ringraziamo anche noi per il bel traguardo che vi hanno accompagnato a raggiungere» ha concluso l’assessore. Infine, non è mancato uno speciale momento conclusivo dedicato alle chiacchiere e al confronto tra i presenti e le premiate, accompagnate dalle rispettive famiglie, in merito ai nuovi percorsi scolastici da loro intrapresi. Il tutto, è stato concluso con un rinfresco natalizio, pensato per augurare un buon Natale, oltre che un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni a tutti i giovani.