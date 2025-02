Albairate: nuova segnaletica verticale sulla strada per Castelletto

Per garantire maggiore sicurezza alla viabilità urbana ad Albairate. È stata installatala segnaletica verticale aggiuntiva lungo la strada per Castelletto, per ribadire il limite massimo di grandezza dei veicoli che possono transitarvi.

Tante segnalazioni

Si tratta di un acquisto realizzato a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, oggetto di discussione durante il Consiglio comunale del 29 novembre dello scorso anno. Segnali stradali utili per evitare spiacevoli disagi. Alcuni veicoli rimavano bloccati in prossimità del ponte ferroviario a causa della loro eccessiva altezza, non riuscendo più a fare manovra per tornare indietro e bloccando così la strada di accesso diretta al paese per gli abitanti della frazione.

“La sicurezza delle nostre strade dipende anche dalla collaborazione di tutti” rimarca l’Amministrazione.

Soddisfatta anche la minoranza

Soddisfazione anche da parte del gruppo di minoranza Per Albairate che sulla questione aveva presentato una mozione .