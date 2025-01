Albairate: novità importanti sul trasporto pubblico locale

Un nuovo incontro in Regione per parlare di trasporto pubblico. La scorsa settimana rappresentati dei Comuni di Albairate, Vermezzo con Zelo, Gudo Visconti e Rosate si sono incontrati in Regione con l’assessore ai Trasporti Franco Lucente, i suoi tecnici, il consigliere Marco Bestetti e l’Agenzia del trasporto pubblico locale Tpl di Città Metropolitana di Milano per discutere delle criticità legate al trasporto pubblico locale.

Importanti novità

«Nell’incontro sono emerse importanti novità – ha spiegato il consigliere comunale con delega ai Trasporti di Albairate Davide Cattaneo - L’Agenzia Tpl ha attivato un fondo per acquistare 13 nuovi autobus da 18 metri, disponibili entro 2 mesi, che verranno impiegati sulle linee con maggiori criticità. Poi si è parlato anche delle penali applicate alle aziende per i disservizi registrati, con monitoraggio costante della situazione. Considerano che uno dei problemi principali è la mancanza di autisti».

Fermata all’interno della stazione

Uno dei punti focali, soprattutto per i Comuni di Albairate e Vermezzo, è la valutazione di una fermata bus nella stazione ferroviaria di Albairate -Vermezzo.

«Una valutazione che permetterebbe di migliorare il servizio relativo alle fermate Stav delle linee Z553 e Z555, in considerazione del fatto che Regione sta valutando degli investimenti anche per migliorare le infrastrutture all’interno della stazione in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina e investendo per inserire nuovi treni sulla linea ferroviaria». Anche il sindaco di Albairate Flavio Crivellin è rimasto soddisfatto dell’incontro : «Un dialogo positivo e costruttivo. L’apertura di tavoli di dialogo è un segnale forte, che l’attenzione sulla questione è alta. Per tutti gli interlocutori l’obiettivo è ridurre i disagi e garantire un servizio agli utenti più efficiente».

I tavoli tecnici con Regione Lombardia e tutti i sindaci del sud-ovest milanese restano una priorità per garantire soluzioni efficaci e una rete del trasporto pubblico su gomma funzionale.