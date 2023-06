Albairate: lavori con l’avanzo di amministrazione

L’amministrazione comunale di Albairate, guidata dal sindaco Flavio Crivellin, durante l’ultimo Consiglio comunale ha destinato l’avanzo dell’esercizio finanziario 2022 all’esecuzione di alcune opere straordinarie.

Interventi straordinari

Tutti interventi con la finalità di apportare migliorie alle strutture della comunità. In mnaiera particolare sono stati destinati 14.640 euro -per la revisione delle pompe a immersione nel sottopasso di strada per Marcatutto e riparazione del gruppo elettrogeno. Inoltre 90mila euro sono stati veicolati per sistemazioni e asfaltature di strade comunali.

Per le strutture sportive

Le operazioni decise grazie all’avanzo dell’esercizio finanziario dello scorso anno, permetteranno di andare a valorizzare anche il settore sport.

Migliorare le strutture sportive, rientra tra le prerogative dell'Amministrazione comunale che dopo aver sostituito tutte le lampade della palestra, tennis e calcetto, ora stanzia 17.080 euro per la sostituzione del generatore di calore del tendone da tennis e 18.300 euro per la manutenzione del tetto e della copertura della palestra. Lo sport è un bene comune, va incentivato e favorito offrendo degli impianti in buone condizioni.