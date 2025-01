Albairate: Kit di benvenuto ai nuovi nati

Una bella iniziativa promossa dal Comune di Albairate per i neo genitori. L’Amministrazione ha aderito al progetto, già attivo da sette anni in oltre 70 comuni italiani, grazie all’associazione “Jesurum Leoni Comunicazione” che rappresenta un gesto di calore e vicinanza alle famiglie in un momento tanto gioioso e speciale come la nascita di un bambino.

Per tutti i nati nel 2025

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con l’agenzia Energie Sociali e Jesurum srl per il fantastico progetto "Kit di Benvenuto Nuovi Nati - Casa delle Coccole" 2025 – ci spiega Laura Tadioli consigliere con deleghe alle Politiche della Famiglia - Grazie alla generosità di aziende selezionate, i piccoli della nostra comunità riceveranno un pacco speciale, ricco di prodotti pensati per loro e per i loro genitori, campioni di prodotti , ma anche preziosi consigli su come gestire la nuova avventura. E la cosa più bella? Tutto questo senza alcun onere per le pubbliche amministrazioni o per le famiglie”

Oltre al bonus bebè del Comune

Per tutto il 2025, i neo genitori riceveranno questo kit, che va ad aggiungersi al bonus bebè di 50euro che l’Amministrazione eroga da diversi anni. Come riceverlo:

“Dopo la nascita del vostro piccolo – prosegue la consigliera - i genitori riceveranno una lettera dal nostro Comune con tutte le informazioni su come ordinare il kit. Troverete un codice e grazie al supporto di Amazon, il kit verrà consegnato direttamente a casa vostra, completamente gratuitamente” .

Questa iniziativa non è solo un gesto di benvenuto ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore e sostegno per la nostra comunità.