Albairate: i Comitati NO Tang tornano in strada per protestare

Una nuova manifestazione per dire No alla superstrada Vigevano-Malpensa. L’appuntamento è per per sabato 12 ottobre quando i Comitati NO Tangenziale, il Parco del Ticino e il Parco Agricolo Sud Milano organizzano una mobilitazione popolare per dire No al progetto Anas della superstrada Vigevano-Malpensa

Coltiviamo territorio sradichiamo cemento

“In continuità con le Amministrazioni che si sono susseguite ad Albairate, nel programma di mandato abbiamo promesso ai cittadini che avremmo dato seguito a tutte le azioni poste in essere per contrastare l’opera e tutelare il nostro territorio – spiega il sindaco Flavio Crivellin - affiancando le associazioni per il NO nell’informare in modo capillare i cittadini sullo stato attuale del progetto. Questa è una prima occasione preziosa per dimostrare che, oltre ai ricorsi e alle azioni legali intraprese dall'Amministrazione comunale, ci sono i cittadini attenti e determinati a tutelare il territorio in cui vivono e non sono disponibili ad accettare una cementificazione indiscriminata e anacronistica - conclude - Siamo convinti che la partecipazione di ciascuno possa fare la differenza.”.

Ad aggiudicarsi i lavori per la realizzazione della tratta C (Albairate – Ozzero, che ha un'estensione indicativa di 6,9 chilometri) è stata la Salc spa, società del gruppo Salini, colosso nel settore delle costruzioni. Si tratta di una delle grandi opere del territorio, sostenuta da molte Amministrazioni, come quella di Abbiategrasso e osteggiata da altre come Albairate e Cassinetta, oltre ai Comitati No Tang

L’Appuntamento da segnare sul calendario è sabato 12 ottobre alle 9 in via Donatori di Sangue ad Albairate. La partenza della mobilitazione alle 10.