Albairate: disinfestazione da Ifantria americana

Da questa mattina alle 7, venerdì 30 agosto 2024, è in atto un intervento di disinfestazione da Hyphantria Cunea in alcune aree pubbliche del Comune di Albairate. L’Amministrazione informa che durante le operazioni occorre tenere chiuse le finistre fino a mezz’ora dopo l’operazione.

Ecco di seguito le zone interessate:

- Via Donatori di sangue all’altezza del civico n° 38 albero n° 189;

- Via Donatori di sangue all’altezza del civico n° 22 albero n° 78;

- Via Monte Grappa di fronte al civico n° 12 dall’altra parte della strada;

- Via San Benedetto angolo via Tamborini in particolare pianta n° 580;

- Via Sant’Ambrogio;

- Via Del Parco all’altezza del civico n° 29.

Si ricorda che nelle aree private il trattamento di disinfestazione è a carico dei proprietari.

Ifantria americana

Nonostante la somiglianza con la processionaria, il bruco non costituisce ericolo per l’uomo e per animali domestici, ma comporta la defogliazione completa delle piante attaccate. L'Ifantria defoglia alcuni alberi, lasciandone intatti altri. Predilige ad esempio Aceri negundi, Gelsi e Salici, ma può nutrirsi di una larga varietà di latifoglie (mentre la processionaria si sviluppa solo sulle conifere). La proliferazione dell'insetto è fortemente influenzata dall'andamento climatico. Con le prime piogge ci si attende una sensibile diminuzione dell'infestazione.