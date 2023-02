Albairate contro le mafie

L’Amministrazione Comunale di Albairate ha organizzato per questa mattina, lunedì 27 febbraio 2023, un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni al tema della lotta alla criminalità organizzata.

Una targa intitolata a Giuseppe Letizia

L’Amministrazione Comunale di Albairate ha organizzato per questa mattina un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni al tema della lotta alla criminalità organizzata, e per condividere i risultati del percorso di recupero e di ripristino dell’immobile confiscato sito in via San Francesco 7, oggi adibito a casa di accoglienza per profughi ucraini.

Alla manifestazione di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, hanno partecipato anche gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria dell’I.C. “E. da Rotterdam”, attivamente coinvolti in un progetto di Educazione alla Legalità che ha portato alla proposta del nome di una vittima di mafia, Giuseppe Letizia , un ragazzo di 12 anni, che aveva assistito ad un omicidio mentre faceva il pastore e non è stato zitto, ha raccontato e ha riconosciuto anche gli autori dell’omicidio, cui è stata dedicata una targa commemorativa e apposta all’ingresso della villetta di via San Francesco.

Alla cerimonia oltre al sindaco Flavio Crivellin erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni autrici del recente ripristino dell’immobile confiscato: Società San Vincenzo de’ Paoli, Caritas Ambrosiana e U.C.A.P.T.E.