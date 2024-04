Albairate: al via il Baratto del libro

Vi ricordiamo l'appuntamento di oggi , sabato 20 aprile 2024, un intero pomeriggio di attività organizzate in Biblioteca ad Albairate.

Mettere in circolo idee

Si sperimenta nuovamente il “baratto del libro”, un’iniziativa culturale ideata e promossa da Chiara Ragusa, che sarà nostra ospite dalle 14.30 alle 18.30 presso il porticato della Biblioteca civica “L. Germani”.

Il Baratto nasce dalla volontà di promuovere principi cari all’economia circolare: l’idea di fondo è proprio quella di rimettere in circolo libri e testi, e perciò idee. In questo modo non rimarranno inerti su di uno scaffale o ancora peggio, gettati nell’immondizia, ma torneranno ad una nuova vita.

Se avete libri usati, romanzi, saggi, libri per bambini e ragazzi (NO enciclopedie), potrete donarli o barattarli. Nella Biblioteca civica alle ore 16.00, ai bambini dai 4 anni sarà proposto un divertente laboratorio creativo

Apertura Museo agricolo

Alle ore 15.30 è prevista l’apertura del Museo Agricolo “Angelo Masperi”, con la possibilità di visite guidate a cura degli Amici del Museo.