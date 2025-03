Tre bandi per valorizzare il protagonismo dei giovani della Città metropolitana di Milano.

Al via, infatti, il bando "YouthBank Sud Est Milano - Vivi il Sud Est", nell’ambito della YouthBank Sud Est Milano, progetto giunto alla seconda edizione e promosso da Fondazione di Comunità di Milano e Fondazione Equita, con il supporto della Città Metropolitana di Milano.

Al via tre bandi dedicati ai giovani della Città metropolitana

Il bando è stato redatto grazie alla Call to Action di Fondazione di Comunità Milano “Diventa YouthBanker!”, lanciata il 2 settembre 2024, in cui è stato selezionato un gruppo di giovani tra i 16 e i 24 anni che, con l’accompagnamento di Spazio Giovani Impresa Sociale e con il supporto di Codici Ricerca e Intervento Cooperativa Sociale, attraverso un percorso di formazione dedicato, ha predisposto il testo.

Questo bando si rivolge quindi a persone giovani dai 16 ai 26 anni residenti e/o frequentanti la zona del Sud Est milanese, invitandoli a proporre e presentare dei progetti, da soli o in gruppo e affiancati da un ente senza scopo di lucro, con lo scopo di promuovere iniziative di miglioramento del benessere dei loro coetanei. Costoro assumeranno il ruolo di “YouthPlanner”. Obiettivo generale del bando è quello di animare e sostenere spazi di aggregazione per permettere l’organizzazione di corsi, laboratori, eventi e servizi rivolti a giovani del territorio del Sud Est milanese (Carpiano Melegnano, San Donato Milanese, Cerro al Lambro, Pantigliate, San Giuliano Milanese, Colturano Paullo San Zenone al Lambro, Dresano, Peschiera Borromeo, Tribiano, Mediglia, San Colombano al Lambro, Vizzolo Predabissi). I temi: spazi di libera aggregazione o supporto alla persona.

Fondazione di Comunità Milano mette a disposizione del bando una dotazione di 50.000 euro, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione EQUITA. Ogni progetto potrà chiedere un massimo di 10.000 euro per la sua realizzazione.

La scadenza per presentare il proprio progetto è fissata per martedì 15 Aprile 2025 alle ore 12, sull’apposito portale.

Per saperne di più, consultare il sito delle Politiche giovanili.

“YouthBank Sud Ovest Milano - Giovani Fuoriclasse"

In corso anche il bando “YouthBank Sud Ovest Milano - Giovani Fuoriclasse, Progettiamoci la nostra periferia” nell’ambito della prima edizione della YouthBank Sud Ovest Milano, sempre promossa da Fondazione di Comunità di Milano, con il supporto della Città Metropolitana di Milano. Il bando è stato redatto dalle ragazze e dai ragazzi con l’accompagnamento di Fondazione di Comunità Milano, Associazione BIR e di Pratica Cooperativa Sociale e con il supporto di Codici Ricerca e Intervento Cooperativa sociale ed è rivolto proprio al target 16-26 anni dei Comuni di Assago, Basiglio, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano Sul Naviglio, Zibido San Giacomo. Le proposte progettuali possono essere presentate da soggetti singoli o in gruppo, ma sempre per il tramite di un ente del terzo settore.

Le proposte devono riguardare iniziative di carattere aggregativo su tematiche diverse; riqualificazione e valorizzazione di spazi di aggregazione per la comunità; sensibilizzazione della cittadinanza.

Scopri il bando qui.

L'Amministrazione di San Donato Milanese ha infine lanciato il progetto "Sando Youth" (bando aperto sino al 25 marzo) rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni, nell’ambito di "YOUTH LAB – Nuove prospettive nel Sud Est Milano", finanziato dal bando regionale “La Lombardia è

dei Giovani 2024”, progetto che vede tra i partner Città metropolitana di Milano. Venti giovani, rappresentativi della comunità locale, saranno coinvolti in un percorso partecipativo che culminerà in un evento per co-progettare le politiche giovanili. Il progetto offre un'opportunità di crescita personale, formazione e attivismo civico.