Al via le proiezioni del docufilm sulla Legnano di una volta

Al via le prime proiezioni di "Regalaci la tua storia", il docufilm che raccoglie testimonianze della Legnano di una volta realizzato in occasione del Centenario di Legnano città.

Oggi l'anteprima del docufilm sulla Legnano di una volta

L’anteprima, dedicata alle persone intervistate, ai loro famigliari e a chi ha lavorato alla realizzazione del video, è in programma per oggi, martedì 28 gennaio, alle 20.45 in Sala Ratti; la proiezione per le autorità e il comitato del Centenario è fissata per giovedì 30 gennaio alle 18.30 nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni.

Un documento di memoria storica nato dai racconti di 50 persone

Progetto che nasce "dal basso", "Regalaci la tua storia" è stato concepito dal gruppo dei Bibliovolontari di concerto con lo staff della biblioteca civica Augusto Marinoni. Il gruppo dei BiblioVolontari ha intervistato, in biblioteca e nelle case dei cittadini, circa 50 persone, che si sono volontariamente proposte per raccontare la loro personalissima storia legnanese relativa al Novecento e sino alle soglie degli anni Settanta, attraverso vicende vissute personalmente o tramandate che parlano di lavoro, abitudini, amori, svaghi, cortili, famiglie e vacanze. Di tutte queste storie, che costituiscono un prezioso documento di memoria storica cittadina, una quindicina sono state selezionate per il lungometraggio realizzato da Bendo Film.

Da febbraio "Regalaci la tua storia" sarà in tour in vari luoghi della città

Da febbraio il docufilm comincerà il suo tour in vari luoghi della città con una proiezione ogni mese: la prima si terrà al Centro civico Pertini la sera di mercoledì 26 febbraio. Le prenotazioni per assistere alla proiezione apriranno a metà febbraio.

Sponsor tecnico dell’iniziativa è stato il Gruppo Rezzonico Auto, che ha messo a disposizione un mezzo elettrico per gli spostamenti effettuati dai bibliovolontari per effettuare le interviste a domicilio e nelle Rsa.